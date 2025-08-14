¡Reynosenses se coronan en Oaxaca!

Los Hijos del Profe Chuy dejaron en todo lo alto al fútbol de Reynosa tras conquistar la Copa Guelaguetza 2025, torneo de la categoría Veteranos 45 años y más que se disputó en Oaxaca.

Los "Viejones" aceptaron la invitación y demostraron que acá, en el norte, se juega muy bien a la pelota. Después de sortear la primera ronda lograron instalarse en la gran final, donde no tuvieron piedad y golearon por marcador de 5-1 al Selectivo de Mitla, Oaxaca.

Los goles del conjunto reynosense fueron obra del refuerzo de lujo, el ex futbolista del Atlas, Manuel "Tripa" Pérez quien se despachó con doblete, además de Jorge Quevedo, Baldemar Pérez y Luis Silva.

Los Hijos del Profe Chuy siguen cosechando trofeos dentro y fuera de casa y esperan con ansias el próximo reto en cualquier estado del país.





LOS CAMPEONES:

Oscar Navarro, Baldemar Pérez, Jesús Suárez, Carlos Treviño, Enrique Hernandez, Luis Silva, Manuel Pérez, Dionicio Vargas, Marco Hernández, Jorge Quevedo, Daniel Chavarría, Diego Quezada, Hector Verdín, Sergio Viscencio, Eliacib Zapata, Iván Hernández, Alfonso Salazar y Alejandro Estrada.



