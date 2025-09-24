Brilla reynosense en el Texas City Tri

El triatleta reynosense Axel Basilio San Martín se proclamó campeón de Aquabike en el evento Texas City Tri, resultado que le dio de manera oficial su clasificación al Campeonato Mundial de Multideporte 2026, que se celebrará en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

El integrante del equipo JRM detuvo el reloj en 57 minutos y 24 segundos para cruzar la meta en el primer lugar.

Apenas tres semanas después de conquistar la plata en otro evento celebrado en Texas, Axel volvió a brillar al dominar la prueba de natación y ciclismo de principio a fin, confirmando su gran momento deportivo.

El joven de 20 años de edad está convertido en uno de los mejores deportistas de alto rendimiento que tiene esta frontera en la actualidad.







