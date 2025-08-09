Deportes

¡Lista para el Mundial!

La atleta reynosense Melissa Sobrevilla representará a México en la Copa Mundial Juvenil
  • Por: Alberto Gamboa
  • 09 / Agosto / 2025 -
  • COMPARTIR
¡Lista para el Mundial!

Melissa Sobrevilla.

La atleta reynosense Melissa Danielle Sobrevilla Alvarado fue convocada oficialmente a la Selección Mexicana de Beisbol 5, luego de superar exitosamente diversos filtros a nivel nacional, y con mucho orgullo representará a su país en la Copa Mundial Juvenil de dicha especialidad que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en Nayarit. 

EL DATO 

  • En el año 2023 se disputó el primer Mundial de esta disciplina, en Ankara, Turquía donde México se colgó la medalla de bronce, mientras que Cuba se llevó la medalla de oro y Francia la de plata.  

En poco tiempo, Melissa ha mostrado un gran nivel en este nuevo deporte. Desde que fue seleccionada para representar a Reynosa mostró muchas cualidades y se convirtió en una de las mejores jugadoras de la selección de Tamaulipas.

En la etapa Macro Regional de la Olimpiada Nacional, los visores de la CONADE ya la tenían detectada y fue entonces que llegaron los primeros llamados a la Preselección.

¡Lista para el Mundial!

La reynosense Melissa Sobrevilla está lista para representar a México en el Mundial de Béisbol 5.

EL MAÑANA RECOMIENDA