¡Lista para el Mundial!La atleta reynosense Melissa Sobrevilla representará a México en la Copa Mundial Juvenil
La atleta reynosense Melissa Danielle Sobrevilla Alvarado fue convocada oficialmente a la Selección Mexicana de Beisbol 5, luego de superar exitosamente diversos filtros a nivel nacional, y con mucho orgullo representará a su país en la Copa Mundial Juvenil de dicha especialidad que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en Nayarit.
EL DATO
- En el año 2023 se disputó el primer Mundial de esta disciplina, en Ankara, Turquía donde México se colgó la medalla de bronce, mientras que Cuba se llevó la medalla de oro y Francia la de plata.
En poco tiempo, Melissa ha mostrado un gran nivel en este nuevo deporte. Desde que fue seleccionada para representar a Reynosa mostró muchas cualidades y se convirtió en una de las mejores jugadoras de la selección de Tamaulipas.
En la etapa Macro Regional de la Olimpiada Nacional, los visores de la CONADE ya la tenían detectada y fue entonces que llegaron los primeros llamados a la Preselección.
La reynosense Melissa Sobrevilla está lista para representar a México en el Mundial de Béisbol 5.