¡Lista para el Mundial!

La atleta reynosense Melissa Danielle Sobrevilla Alvarado fue convocada oficialmente a la Selección Mexicana de Beisbol 5, luego de superar exitosamente diversos filtros a nivel nacional, y con mucho orgullo representará a su país en la Copa Mundial Juvenil de dicha especialidad que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en Nayarit.

EL DATO

En el año 2023 se disputó el primer Mundial de esta disciplina, en Ankara, Turquía donde México se colgó la medalla de bronce, mientras que Cuba se llevó la medalla de oro y Francia la de plata.

En poco tiempo, Melissa ha mostrado un gran nivel en este nuevo deporte. Desde que fue seleccionada para representar a Reynosa mostró muchas cualidades y se convirtió en una de las mejores jugadoras de la selección de Tamaulipas.

En la etapa Macro Regional de la Olimpiada Nacional, los visores de la CONADE ya la tenían detectada y fue entonces que llegaron los primeros llamados a la Preselección.

La reynosense Melissa Sobrevilla está lista para representar a México en el Mundial de Béisbol 5.