Reynosense avanza en torneo internacional de tenis para ciegos

El paratleta reynosense Jhonatan Roberto Yañez Ávalos logró su clasificación a los cuartos de final del Gran Prix de Dijon, Francia, en la disciplina de tenis para ciegos y débiles visuales.

El año pasado también vivió una experiencia internacional que le dejó muchas enseñanzas mismas que ha puesto en práctica en esta edición.

Jhonatan está poniendo en alto el nombre de Tamaulipas y de México y este fin de semana podría cosechar una medalla muy significativa.



