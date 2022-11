Itzel Barra Caracxiolo: Pedalear es su pasión

Pedalear se ha convertido en más que un deporte para Itzel Barra Caracxiolo. Lo que inició como un pasatiempo de rodadas urbanas hoy es una pasión que la motiva no sólo a competir, sino a ganar eventos para poner en alto el nombre de Reynosa.

"Es algo que me apasiona; no sólo me sirve como ejercicio físico, también mental y emocional".

"Es increíble todo lo que me ha regalado, las vistas de paisajes hermosos, las nuevas amistades y lo que mi cuerpo ha sido capaz de lograr en las rodadas".

PASIÓN POR EL CICLISMO

Puedo terminar muy cansada, pero nada más de ver que anduve rodando entre piedras, sierra, tramos técnicos, subidas, bajadas, que el cuerpo y mente ya no quiere nada; ahí es donde el corazón se apasiona. Además estoy muy orgullosa de representar a mi ciudad y a mi estado", comenta con emoción.

Itzel trae bien puesta la casaca del club Reynosa Bikers, pero también rueda con ciclistas independientes.

En este año ha subido al podio en ocho competencias, pero su más reciente triunfo lo consiguió hace una semana en el Serial MTB Nuevo León de 15 kilómetros celebrado en la Pista Huracanes del municipio de García.

"Es una gran satisfacción conmigo misma poder terminar cada rodada. Después de tantos años haciendo otros deportes llegó el ciclismo en el momento menos esperado, pero el más indicado; hicimos clic y ha sido toda una aventura", expresa la ciclista, quien también destacó localmente en deportes como el softbol y el futbol.

Su próxima rodada será el 11 de diciembre en la carrera "Ecoturismo Hidalgo" con la que cerrará el año, pero lo mejor está por venir.

Su objetivo en el 2023 es competir en ciclismo de ruta donde subirá de categoría y todo será más difícil; sin embargo, ella está lista para seguir devorando kilómetros sobre dos ruedas.