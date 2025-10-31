La reynosense Anamía Fuentes junto a las Rayadas de Monterrey Sub19 tienen la liguilla a la vista por el tremendo torneo femenil de la Liga MX están realizando, tras colocarse en el segundo lugar del Grupo 2.

Durante este Apertura 2025 la defensa fronteriza ha tenido que remar contra corriente para volverse a ganar la titularidad, producto a una lesión que la alejo de las canchas por unas jornadas, pero a base de su disciplina y rehabilitación regreso más fuerte que nunca para aportar en los momentos que la necesite la directora técnica Edna Rangel.

Se han jugado un total de 16 jornadas y los números de Anamía son buenos al ostentar siete partidos como titular en ocho que ha disputado para de esta manera sumar un total de 626 minutos, quedando todavía retirado de su mejor torneo Apertura 2024 que consiguió mil 44 minutos.

El cierre de temporada regular se va convertir de suma importancia para la playera 61, ya que cuentan con 27 puntos, colocándose demasiado cerca de clasificar a la fiesta grande, la cual sería la primera experiencia para Anamía desde su llegada al cuadro regiomontano en el Apertura 2022.



