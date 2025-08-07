La reynosense Alexa Ibáñez Salazar esta de regreso a las canchas y lo hizo de manera titular con el Necaxa Sub19, en el este naciente campeonato femenil del Apertura 2025 de la Liga MX.

Tras recuperarse de una lesión que la obligo estar alejada de los entrenamientos y parte de la pretemporada, además le termino por costar no ser convocada en los dos primeros encuentros del torneo.

La defensa de las Centellas reapareció en la jornada 3 en el 11 inicial para jugar sus primeros 84 minutos en el empate 1-1 ante el América, mientras en la fecha 4 volvió aparecer de inicio en el conjunto que dirige Marissa Lupercio en la igualada de 1-1 ante Puebla.

Con este par de apariciones la casaca 42 registra 174 minutos y en el que espera en este torneo sumar más momentos en el terreno de juego para posteriormente conseguir el primer objetivo de avanzar a la liguilla y después conquistar el campeonato de las fuerzas básicas femenil.

Alexa se unió a las filas del Necaxa femenil en el Apertura 2024 donde solamente jugó ocho duelos, pero en el Clausura 2025 se ganó completamente la titularidad al aparecer 14 cotejos y finalizar su actuación con mil 242 minutos.



