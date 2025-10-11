¡Por el cinturón Reynosa WBC!

Un duelo entre México y Venezuela se vivirá este sábado en el ring de Reynosa.

Miguel "Alacrán" Berchelt regresa con el objetivo de vencer y convencer para una nueva oportunidad por el título mundial, pero enfrente estará el experimentado Edixon Pérez, quien viene dispuesto a arruinar la fiesta.

Estos dos se darán con todo en la pelea estelar pactada en la división de los ligeros a 10 rounds, que se llevará a cabo en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

Como ingrediente especial en este combate, en disputa se encuentra el Campeonato Reynosa WBC, cinturón que fue confeccionado por artesanos tamaulipecos especialmente para esta velada.



