Define Reynosa a sus voleibolistas de playa

Reynosa ya tiene definidos a los atletas que la representarán en la etapa estatal de voleibol playero rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Con éxito se llevaron a cabo las eliminatorias municipales en la cancha Teresita Treviño donde solamente los primeros lugares lograron avanzar.

¿Quiénes son los atletas seleccionados?

En la rama femenil, en la categoría Juvenil Menor avanzó la dupla conformada por Karimy Tenorio y Rebeca Cervantes. En la categoría Juvenil Mayor, la victoria fue para Briggit Díaz Recio y Aimy Franco González. En la rama varonil, categoría Juvenil Menor 16-17 años los ganadores fueron Alfredo de la Garza Martínez y Ángel Torres García. En la categoría Juvenil Mayor 18-19 años la dupla conformada por Adrián Flores Yáñez y Brayan González Ramírez.

En Juvenil Superior 20-21 años, el boleto fue para Emiliano Martínez Galván y Jair Perales Rocha.

¿Cuándo y dónde competirán?

Todos ellos viajarán el próximo viernes 28 de noviembre a Ciudad Madero para encarar el evento estatal convocado por el Instituto del Deporte de Tamaulipas, donde competirán por ganarse el derecho de representar a Tamaulipas.

