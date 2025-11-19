Buscan a los mejores en voleibol playero

Reynosa busca a sus mejores jugadores de voleibol playero rumbo a los procesos de la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

¿Qué ocurrió?

Por instrucciones del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) se lanzó la convocatoria para la eliminatoria municipal que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre a las 10:00 horas en las instalaciones de la cancha Teresita Treviño Manzo, ubicada en la Colonia del Valle.

El llamado es para los atletas de las categorías; Juvenil Menor 16-17 años (2010-2009), Juvenil Mayor 18-19 años (2008-2007) y Juvenil Superior 20-21 años (2006-2005) en ambas ramas (Femenil y Varonil).

¿Cuál es el proceso de participación?