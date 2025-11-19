Buscan a los mejores en voleibol playero

Buscan a los mejores en voleibol playeroLas parejas ganadoras representarán a Reynosa en las siguientes etapas.
Reynosa busca a sus mejores jugadores de voleibol playero rumbo a los procesos de la Olimpiada Nacional CONADE 2026.
¿Qué ocurrió?
Por instrucciones del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) se lanzó la convocatoria para la eliminatoria municipal que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre a las 10:00 horas en las instalaciones de la cancha Teresita Treviño Manzo, ubicada en la Colonia del Valle.
El llamado es para los atletas de las categorías; Juvenil Menor 16-17 años (2010-2009), Juvenil Mayor 18-19 años (2008-2007) y Juvenil Superior 20-21 años (2006-2005) en ambas ramas (Femenil y Varonil).
¿Cuál es el proceso de participación?
Para poder participar, antes deberán presentarse en la junta previa que se desarrollará este viernes 21 de noviembre a las 16:00 horas en el Polideportivo. Las parejas que logren el primer lugar representarán a la ciudad en las siguientes etapas.