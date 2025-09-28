Sostendrá Venados mini-serie amistosa

Sostendrá Venados mini-serie amistosaEn los recientes años Reynosa ha estado en el radar de regresar el beisbol profesional, pero desafortunadamente no han podido concretar la compra de una franquicia.
En los recientes años Reynosa ha estado en el radar de regresar el beisbol profesional, pero desafortunadamente no han podido concretar la compra de una franquicia. El renovado Estadio Adolfo López Mateos se prepara para recibir a los Venados de Mazatlán.
Por primera vez la novena del Pacífico va estar en esta frontera para sostener una mini-serie de carácter amistosa ante la Selección de Reynosa. Hasta el momento ambos planteles no han dado a conocer los rosters que van a presentar, pero se ha confirmado la asistencia del ex ligamayorista Ramiro Peña.
El parador en corto de Peña acaba de integrarse a la postemporada de los Venados de Mazatlán, que van con la enmienda de obtener el campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico para también ganarse el derecho de representar a México en la venidera Serie del Caribe.
Peña militó con los Yankees de Nuevo York (2009-2012), Bravos de Atlanta (2013-2014) y Gigantes de San Francisco (2016).