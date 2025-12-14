¡La noche del ´Rocky´!

Figuras del boxeo local se reunieron para recordar y homenajear a Roque el "Rocky" Montoya.

Su hijo, Rocky Montoya Jr, subió al ring para recibir reconocimiento, pero también para tirar golpes, pues protagonizó una de las peleas de exhibición que hicieron vibrar a los presentes en una noche que será muy recordada por los amantes al deporte de los puños.

Como en sus mejores tiempos, el hijo del "Rocky", soltó la mano izquierda con el uper, también cruzados y ganchos ante un valiente Axel el "Toro" Reyes que le aguantó a pie firme.

En la esquina del Rocky estuvieron Joel Soto Jr y Magdaleno el "Lobo" Montoya, dos personajes de toda su confianza.

Las figuras también aparecieron entre el público, donde resaltó la presencia del legendario Roberto "Kid" Rubaldino.

Julio Blanco, en representación de la Comisión de Box y Lucha Libre, entregó medallas como reconocimiento por sus trayectorias a otros grandes del pugilismo local como Néstor el "Tigre" Garza, Luis Baltazar Jr, Nicky Bentz, Juan Martínez, Gustavo Martínez y Magdaleno Montoya.

En la velada también se llevó a cabo una lucha de gran calidad donde Rey Astral venció a The Panther Jr.

