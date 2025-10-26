¡Nadando y ayudando!

Lo s reynosenses se unieron para cumplir el reto de 24 horas nadando o moviéndose en la alberca, donde lo recaudado será a beneficio de los damnificados de Veracruz.

Esta actividad fue organizada por el Centro Deportivo Aquagym y se registraron 103 nadadores, quienes realizaron relevos cada 30 minutos, ya que en todo momento tenía que estar mínimo una persona haciendo actividad física en el agua.

Participaron atletas de alto rendimiento de diferentes disciplinas y también del deporte adaptado. Personas que nadan por recreación y algunos que apenas están aprendiendo.

Todos los participantes recibieron su medalla y su certificado con la cantidad de metros que acumularon.

Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, la edad no fue impedimento ya que todos fueron bien recibidos.

El reto comenzó a las 12 del medio día del sábado 25 de octubre y terminará a las 12:00 horas de este domingo con una ceremonia de clausura y premiación.