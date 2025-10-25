Buscan más talento en beisbol 5

Entrenadores de alto rendimiento realizaron con éxito el Try Out de Béisbol 5 en las instalaciones del Polideportivo, donde participaron jóvenes (varonil y femenil) en las categorías 2008 a 2013, y categoría libre.

Estas pruebas son para encontrar más talento, ya que hace pocos meses el Instituto Municipal del Deporte inició con esta disciplina y se obtuvieron excelentes resultados, de hecho, Reynosa fue base de una de las selecciones que representarán a Tamaulipas y llegaron hasta las rondas finales en la Olimpiada Nacional 2025.

Los atletas que asistieron fueron evaluados tanto física como técnicamente, el siguiente paso será reclutar a los mejores para las selecciones municipales que participarán en diferentes torneos.