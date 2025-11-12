Tamaulipecos logran el subcampeonato

Los Tamaulipecos de Reynosa no solamente sobresalieron en lo colectivo, también lo hicieron en las suertes individuales, dentro del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025, que se llevó a cabo en Aguascalientes.

El escuadrón reynosense dio la gran sorpresa al clasificarse a la gran final y posteriormente obtener por primera vez el subcampeonato de la justa nacional de mayor importancia de la charrería.

El Charro Fernando Sandoval Tavera se quedó con el primer lugar de la suerte cala de caballo al obtener la mayor puntuación de 45 unidades, superando a José Refugio y Mauricio Ríos, quienes igualaron con 44 puntos.

Por su parte, José Martín Sánchez Gutiérrez, con un excelente jineteo de yegua, logró conquistar dicho departamento con 28 puntos, venciendo por poco margen a Marco Gallegos de Hacienda Santa Mónica y Carlos Nieto de Valle de Saltillo, que registraron 27 y 26 puntos, respectivamente.

En cambio, Alejandro Coss y León Jiménez ocuparon el tercer sitio en la suerte de pial en el lienzo al concretar 67 efectivos, mientras que Jaime Miguel de Rancho El Cocono asistió con 68 y Héctor Cadena de Tlalixtac se apuntó el sitio de honor con 69.