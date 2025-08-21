Reynosa se pondrá ´fit´

Dio inicio la cuenta regresiva para el evento Fit Fest Reynosa 2025, donde la población podrá conocer a fondo las diferentes opciones que existen en la ciudad para activarse físicamente.

Se trata de la segunda edición del festival fitness que reúne a gimnasios y marcas locales con el objetivo de involucrar a la ciudadanía para tener una vida más saludable.

La cita será el 12 de octubre en Riviera Eventos. Los organizadores realizaron este miércoles 20 de agosto una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores.

La comunidad fitness está creciendo cada vez más en Reynosa y muchas personas tienen que viajar a otras ciudades para estar al día en estos temas, es por eso que Claudia Victoria Torres ha decidido traer este evento.



