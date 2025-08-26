Deportes

Buena participación en el Reynosa Fit 3.0

Una gran aceptación ha tenido el programa Reynosa Fit que celebró su tercer evento
  • Por: Alberto Gamboa
  • 26 / Agosto / 2025 -
Cada vez más personas se suman a los eventos del Reynosa Fit.

Una gran aceptación ha tenido el programa Reynosa Fit que celebró su tercer evento. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos de todas edades han respondido a estas activaciones físicas gratuitas que se están realizando por parte del Instituto Municipal del Deporte, con la coordinación de Ricardo Santos. 

El evento se llevó a cabo en el Polideportivo donde los participantes iniciaron la rutina con un trote de 3 kilómetros en el exterior del complejo, después ingresaron al Gimnasio de Alto Rendimiento para realizar dos clases de acondicionamiento físico; Core Strong impartida por Ana Noriega y Power Cardio a cargo de Gabriela Guerrero. 

Para finalizar el evento, Valeria Durán ofreció una conferencia nutricional orientada a fomentar hábitos para una alimentación saludable. Cada vez más personas se suman a esta iniciativa y en el mes de septiembre se estará realizando el Reynosa Fit 4.0.  


