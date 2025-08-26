Buena participación en el Reynosa Fit 3.0

Buena participación en el Reynosa Fit 3.0Una gran aceptación ha tenido el programa Reynosa Fit que celebró su tercer evento
Una gran aceptación ha tenido el programa Reynosa Fit que celebró su tercer evento. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos de todas edades han respondido a estas activaciones físicas gratuitas que se están realizando por parte del Instituto Municipal del Deporte, con la coordinación de Ricardo Santos.
El evento se llevó a cabo en el Polideportivo donde los participantes iniciaron la rutina con un trote de 3 kilómetros en el exterior del complejo, después ingresaron al Gimnasio de Alto Rendimiento para realizar dos clases de acondicionamiento físico; Core Strong impartida por Ana Noriega y Power Cardio a cargo de Gabriela Guerrero.
Para finalizar el evento, Valeria Durán ofreció una conferencia nutricional orientada a fomentar hábitos para una alimentación saludable. Cada vez más personas se suman a esta iniciativa y en el mes de septiembre se estará realizando el Reynosa Fit 4.0.