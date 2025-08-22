Listos para el Reynosa Fit 3.0

Otro domingo de activación física se vivirá en el Polideportivo con el Reynosa Fit 3.0 que traerá diferentes disciplinas deportivas para la comunidad, completamente gratis.

El Instituto Municipal del Deporte invita a toda la población, de todas las edades, para que participen en este evento que comenzará a las 8:00 horas con un trote social de 3 kilómetros.

Después se ofrecerá una clase de Body Pump con duración de 30 minutos, seguida por una clase de Core Strong (30 minutos) y finalmente una conferencia nutricional de buenos hábitos. Los asistentes podrán participar en una o más disciplinas, según su resistencia y energía.







