¡Debut triunfal!

La Selección de Reynosa se declaró completamente lista de representar a Tamaulipas en el Campeonato Nacional de Beisbol Master (40-49 años), que se desarrolla en la Paz, San Luis Potosí, e inmediatamente plasmaron su calidad sobre el diamante al debutar con triunfo 5-4 ante Chihuahua.

La novena tamaulipeca, que en su mayoría son peloteros reynosenses también cuentan con algunos refuerzos, se ganaron el derecho de estar en la justa nacional tras adjudicarse el título Estatal tras imponerse apretadamente 14-13 sobre su similar Liga de Río Bravo, en el Estadio Adolfo López Mateos.

Dentro del roster aparecen jugadores que tuvieron pasado profesional en los que destacan Walter Silva, Carlos Elizalde, Conrado Garza, Maykol León y Ricardo Serrano, los cuales serán la columna vertebral para intentar conquistar el gallardete nacional.

Tamaulipas está colocado en el Grupo B, que comparte con San Luis Potosí ¨B¨, Baja California Norte, Chihuahua, Durango y CDMX, mientras el sector A es integrado por los representativos de San Luis Potosí A, Nuevo León, Baja California Sur, Estado de México y Coahuila.

El sistema de competencia que se estableció en la junta previa es que los primeros cuatro lugares de cada grupo avanzan a los cuartos de final, posteriormente los ganadores se mantienen con vida semifinal y final.