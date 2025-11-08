Sigue creciendo Reynosa en Bici

La comunidad ciclista está creciendo en la ciudad y gran culpa la tiene el club Reynosa en Bici, quienes aparecen en todos los eventos deportivos y sociales para fomentar no solamente el uso de la bicicleta sino las diferentes modalidades de practicar el ciclismo.

El grupo ha crecido y por eso están rodando tres veces por semana. Los martes y viernes son rutas callejeras, a las 19:30 horas saliendo del Museo del Ferrocarril, con recorridos de 12 y 14 kilómetros. Los domingos son para ciclismo de montaña, los recorridos son por las mañanas, 20 o 30 kilómetros en terracería a ritmo de principiantes.

"Reynosa en Bici es un semillero, estamos tratando de fomentar este deporte y que cada vez más personas se animen a participar en carreras y eventos. Estamos enfocados en la gente que quiere conocer más sobre el uso de la bicicleta de montaña, que también aprendan y entiendan como es el uso adecuado en la terracería, hay muchas carreras de montaña y queremos que Reynosa tenga más participación", indicó Esteban Ruíz, fundador de este grupo.

Reynosa en Bici tiene un compromiso con la sociedad y con mucho gusto participan en otros eventos como las carreras atléticas, donde brindan seguridad y apoyo a los corredores durante su recorrido. Las puertas de este club siguen abiertas para niños, jóvenes y adultos. Los requisitos son casco, luces y mucha actitud.



