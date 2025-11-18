Compiten en disciplinas de ajedrez y bádminton

Compiten en disciplinas de ajedrez y bádmintonEl Polideportivo se alista para recibir más disciplinas en las eliminatorias escolares.
Las eliminatorias de los Juegos Deportivos Escolares siguen adelante para las supervisiones 8 y 9 que cerraron una semana de mucha actividad con las disciplinas de ajedrez y bádminton.
La gran participación de los alumnos de diferentes planteles hace que el nivel de competencia crezca.
Estos eventos estuvieron bajo la coordinación de los maestros Hugo Anarból Garza Garza y Rafael Villasana.
¿Qué disciplinas se están llevando a cabo?
Después del día de asueto, el Polideportivo se prepara para recibir más actividad con otras disciplinas. De estas eliminatorias saldrán los atletas que representarán a Reynosa en las siguientes etapas con el objetivo de que el próximo año se realice el evento nacional.
