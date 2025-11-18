Deportes

Compiten en disciplinas de ajedrez y bádminton

El Polideportivo se alista para recibir más disciplinas en las eliminatorias escolares.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 18 / Noviembre / 2025 -
Juegos Deportivos Escolares siguen adelante.

Las eliminatorias de los Juegos Deportivos Escolares siguen adelante para las supervisiones 8 y 9 que cerraron una semana de mucha actividad con las disciplinas de ajedrez y bádminton.

La gran participación de los alumnos de diferentes planteles hace que el nivel de competencia crezca.

Estos eventos estuvieron bajo la coordinación de los maestros Hugo Anarból Garza Garza y Rafael Villasana.

¿Qué disciplinas se están llevando a cabo?

Después del día de asueto, el Polideportivo se prepara para recibir más actividad con otras disciplinas. De estas eliminatorias saldrán los atletas que representarán a Reynosa en las siguientes etapas con el objetivo de que el próximo año se realice el evento nacional.

