Cumplen con la eliminatoria de basquetbol 3x3

Cumplen con la eliminatoria de basquetbol 3x3El ambiente en el Polideportivo fue animado por el apoyo de los padres.
Partidos muy intensos se vivieron en la duela del Polideportivo durante las eliminatorias municipales de básquetbol 3x3, esto como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.
¿Qué ocurrió?
Las tercias ganadoras en las diferentes categorías que se convocaron estarán representando a Reynosa en la siguiente etapa donde el objetivo es ganar el estatal para poder representar a Tamaulipas.
¿Cuál fue la respuesta de los padres de familia?
Los padres de familia le pusieron más ambiente a los juegos ya que en todo momento estuvieron apoyando a sus jugadores favoritos.
