Cumplen con la eliminatoria de basquetbol 3x3

Partidos muy intensos se vivieron en la duela del Polideportivo durante las eliminatorias municipales de básquetbol 3x3, esto como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

¿Qué ocurrió?

Las tercias ganadoras en las diferentes categorías que se convocaron estarán representando a Reynosa en la siguiente etapa donde el objetivo es ganar el estatal para poder representar a Tamaulipas.

¿Cuál fue la respuesta de los padres de familia?

Los padres de familia le pusieron más ambiente a los juegos ya que en todo momento estuvieron apoyando a sus jugadores favoritos.