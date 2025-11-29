Deportes

Cumplen con la eliminatoria de basquetbol 3x3

El ambiente en el Polideportivo fue animado por el apoyo de los padres.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 29 / Noviembre / 2025 -
Eliminatorias municipales de cara a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Partidos muy intensos se vivieron en la duela del Polideportivo durante las eliminatorias municipales de básquetbol 3x3, esto como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

¿Qué ocurrió?

Las tercias ganadoras en las diferentes categorías que se convocaron estarán representando a Reynosa en la siguiente etapa donde el objetivo es ganar el estatal para poder representar a Tamaulipas.

¿Cuál fue la respuesta de los padres de familia?

Los padres de familia le pusieron más ambiente a los juegos ya que en todo momento estuvieron apoyando a sus jugadores favoritos.

