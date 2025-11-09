Reynosa, presente en evento nacional de escoltas

Alumnos del Colegio Militarizado de Reynosa se trasladaron a Ciudad Victoria, Tamaulipas para participar en el Primer Nacional de Escoltas Militarizadas.

Después de muchos ensayos llegó la prueba de fuego para estos jóvenes estudiantes, quienes tienen como objetivo subir al podio entre los mejores del país.

El Instituto Municipal del Deporte facilitó el transporte ya que están representado a la ciudad.