Debuta con triunfo Reynosa Cubs ´B´

Las juveniles de Reynosa Cubs ¨B¨ tuvieron buen inicio de temporada regular del Torneo 20 años y menores de la Liga Campeones de Softbol, tras doblegar 14-10 a la Academia HS.

La historia del partido se escribió a favor de las Cubs en la tercera y cuarta entrada al fabricar ataques de cinco carreras, respectivamente, para de esta manera conseguir su primer triunfo en el naciente campeonato.

Las peloteras de la Academia HS intento reponerse con racimo de cuatro rayitas, pero no le alcanzó para evitar el descalabro. La serpentinera Heidi Reyes se apuntó el triunfo al trabajar por espacio de siete episodios completos para superar a su contrincante Sofía Ortiz.

Este inicio de torneo tiene como objetivo fomentar la disciplina de softbol femenil para darle mayor impulso e ir formando a jugadoras para que posteriormente participen en justas estatales e incluso nacionales.







