Reynosa presente en el paratletismo

La selección juvenil menor de paratletismo de Tamaulipas ya está en Aguascalientes para iniciar su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025.

El talento reynosense está presente en el equipo estatal con 8 elementos; Luis Damian Lara, Jesús Paulino Vázquez, Clara Olivares, Dulce Paola Rodríguez, Jaime Arredondo Rodríguez, Pedro Mora Rendón, Danna Charles Ramos y Kevin de la Peña, quienes buscarán más medallas para Tamaulipas.

Será un fin de semana cargado de actividad y con esto se cerrará el evento deportivo más importante para atletas con discapacidad en México.



