Ya se viene la etapa regional del Interfacultades

Reynosa recibirá esta semana la etapa Regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte en las disciplinas de tochito bandera y ajedrez.

Los días 12 y 13 de noviembre los Búfalos UAMRA se enfrentarán ante los representantes de Nuevo Laredo y Matamoros en estas disciplinas buscando el boleto para representar a la Zona Norte en la etapa Estatal en Ciudad Victoria.

Los encuentros de tochito femenil comenzarán a las 10:00 horas en el Gimnasio de la UAT con el choque entre Reynosa y Matamoros.

El béisbol también se jugará en esta frontera pero hasta la siguiente semana.