Ya se viene la etapa regional del Interfacultades

Reynosa recibirá esta semana la etapa Regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte en las disciplinas de tochito bandera y ajedrez
  • Por: Alberto Gamboa
  • 11 / Noviembre / 2025 -
Reynosa recibirá la etapa Regional.

Reynosa recibirá esta semana la etapa Regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte en las disciplinas de tochito bandera y ajedrez. 

Los días 12 y 13 de noviembre los Búfalos UAMRA se enfrentarán ante los representantes de Nuevo Laredo y Matamoros en estas disciplinas buscando el boleto para representar a la Zona Norte en la etapa Estatal en Ciudad Victoria. 

Los encuentros de tochito femenil comenzarán a las 10:00 horas en el Gimnasio de la UAT con el choque entre Reynosa y Matamoros.  

El béisbol también se jugará en esta frontera pero hasta la siguiente semana. 

