Corrieron reynosenses por Cruz Roja Mexicana

Los reynosenses siguen unidos a través del "running" pues en esta ocasión apoyaron la Carrera 5K "Juntos Salvando Vidas", organizada por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Reynosa, con el objetivo de fomentar la activación física y promover la solidaridad hacia esta noble institución.

Se trató de la segunda edición de este evento y participaron cerca de 300 corredores.

Voluntarios, médicos, paramédicos, alumnos y personal administrativo de la Cruz Roja también se pusieron los tenis y completaron la ruta que pasó por la zona centro de la ciudad y terminó frente al edificio de este nosocomio.

Como en toda competencia se premió a los tres primeros lugares de cada categoría, aunque lo más importante fue colaborar para que esta institución pueda seguir salvando vidas.