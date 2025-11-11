Deportes

Corrieron reynosenses por Cruz Roja Mexicana

Los reynosenses siguen unidos a través del "running" pues en esta ocasión apoyaron la Carrera 5K "Juntos Salvando Vidas", organizada por la Cruz Roja Mexicana
  • Por: Alberto Gamboa
  • 11 / Noviembre / 2025 -
Los "Runners" respondieron al llamado que hizo la Cruz Roja para la segunda edición de su carrera.

Los reynosenses siguen unidos a través del "running" pues en esta ocasión apoyaron la Carrera 5K "Juntos Salvando Vidas", organizada por la Cruz Roja Mexicana, Delegación Reynosa, con el objetivo de fomentar la activación física y promover la solidaridad hacia esta noble institución. 

Se trató de la segunda edición de este evento y participaron cerca de 300 corredores. 

Voluntarios, médicos, paramédicos, alumnos y personal administrativo de la Cruz Roja también se pusieron los tenis y completaron la ruta que pasó por la zona centro de la ciudad y terminó frente al edificio de este nosocomio. 

Como en toda competencia se premió a los tres primeros lugares de cada categoría, aunque lo más importante fue colaborar para que esta institución pueda seguir salvando vidas. 

