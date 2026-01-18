Se disputan ´semis´ del Torneo Mixto

Se disputan ´semis´ del Torneo MixtoCon emocionantes encuentros se disputaron las semifinales del Torneo Mixto de la Liga de Puerta Grande
Con emocionantes encuentros se disputaron las semifinales del Torneo Mixto de la Liga de Puerta Grande, donde los equipos de Rey-Ver y Gallera Doble NN lograron colocarse en ventaja dentro de la serie de playoffs.
En el primer compromiso, Rey-Ver se impuso a Los Caliches, respaldado por una sólida actuación desde el montículo de Alfonso González Jr., quien se adjudicó la victoria, mientras que Ángel Torres cargó con el revés.
A la ofensiva destacaron por Rey-Ver Alfonso González, quien se fue de 3-2 con dos cuadrangulares, así como Daniela Sánchez, con marca de 3-2. Por el conjunto de Los Caliches sobresalieron Gladys Prianti, de 2-1, y Liz Martínez, de 1-1.
En el segundo duelo de la jornada, Gallera Doble NN venció 7- 4 a Amigos de NENE. Jesús Marín fue el lanzador ganador, en tanto que Gael Falcón fue el derrotado.
Al bat, los triunfadores contaron con destacadas actuaciones de Jesús Marín, de 4-2 con un cuadrangular; Alfredo Marín, quien tuvo una jornada perfecta de 4-4 con jonrón y Andy Delgado, de 3-3. Por Amigos de NENE, respondieron ofensivamente Julián Castillo, de 3-3 con cuadrangular, y Diego Flores, de 3-2.