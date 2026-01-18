Se disputan ´semis´ del Torneo Mixto

Con emocionantes encuentros se disputaron las semifinales del Torneo Mixto de la Liga de Puerta Grande, donde los equipos de Rey-Ver y Gallera Doble NN lograron colocarse en ventaja dentro de la serie de playoffs.

En el primer compromiso, Rey-Ver se impuso a Los Caliches, respaldado por una sólida actuación desde el montículo de Alfonso González Jr., quien se adjudicó la victoria, mientras que Ángel Torres cargó con el revés.

A la ofensiva destacaron por Rey-Ver Alfonso González, quien se fue de 3-2 con dos cuadrangulares, así como Daniela Sánchez, con marca de 3-2. Por el conjunto de Los Caliches sobresalieron Gladys Prianti, de 2-1, y Liz Martínez, de 1-1.

En el segundo duelo de la jornada, Gallera Doble NN venció 7- 4 a Amigos de NENE. Jesús Marín fue el lanzador ganador, en tanto que Gael Falcón fue el derrotado.

Al bat, los triunfadores contaron con destacadas actuaciones de Jesús Marín, de 4-2 con un cuadrangular; Alfredo Marín, quien tuvo una jornada perfecta de 4-4 con jonrón y Andy Delgado, de 3-3. Por Amigos de NENE, respondieron ofensivamente Julián Castillo, de 3-3 con cuadrangular, y Diego Flores, de 3-2.