Rey Astral acabó con el Enigma Extremo

Rey Astral dio otra cátedra de lucha libre y sin problemas venció a Enigma Extremo en un atractivo mano a mano que se llevó a cabo en el encordado
  • Por: Alberto Gamboa
  • 06 / Enero / 2026 -
Rey Astral acabó con el Enigma Extremo

Rey Astral impuso su fortaleza física para vencer a Enigma Extremo en un emocionante mano a mano.

Rey Astral dio otra cátedra de lucha libre y sin problemas venció a Enigma Extremo en un atractivo mano a mano que se llevó a cabo en el encordado. 

La batalla duró poco, pero resultó muy vistosa y emocionante para el público que aplaudió la entrega que pusieron ambos gladiadores. 

El "Poeta del Aire" aprovechó al máximo su musculatura pues la diferencia de peso estuvo muy marcada a su favor.

Pero esa no fue culpa de Rey Astral quien se tomó con mucha seriedad esta lucha y sacó a relucir sus mejores movimientos y castigos. 

Enigma Extremo también mostró sus dotes como luchador aéreo, pero a ras de lona lo pusieron de espaldas planas y se fue con la derrota.  

