Rey Astral acabó con el Enigma Extremo

Rey Astral dio otra cátedra de lucha libre y sin problemas venció a Enigma Extremo en un atractivo mano a mano que se llevó a cabo en el encordado.

La batalla duró poco, pero resultó muy vistosa y emocionante para el público que aplaudió la entrega que pusieron ambos gladiadores.

El "Poeta del Aire" aprovechó al máximo su musculatura pues la diferencia de peso estuvo muy marcada a su favor.

Pero esa no fue culpa de Rey Astral quien se tomó con mucha seriedad esta lucha y sacó a relucir sus mejores movimientos y castigos.

Enigma Extremo también mostró sus dotes como luchador aéreo, pero a ras de lona lo pusieron de espaldas planas y se fue con la derrota.