¡Rey Astral apuesta su cinto!

Rey Astral no quiere tener su cinturón de adorno en alguna pared, así que con mucho profesionalismo aceptó ponerlo en juego.

El "Poeta del Aire" está listo para la segunda defensa de su Campeonato Crucero de Tamaulipas, ahora contra el rudo Súper Boy Jr, quien pidió a gritos, o mejor dicho, exigió esta oportunidad.

La rivalidad entre estos dos ha crecido como la espuma y en sus últimos agarrones corrió la sangre.

Rey Astral no tiene miedo e incluso lanzó un reto de máscara contra máscara, pero el "Junior de Acero" dio un paso atrás y dijo que primero le quitará el campeonato.

Lo cierto es que el próximo domingo se espera una gran lucha, ya que ambos enmascarados son garantía arriba del cuadrilátero.

El Rey Astral se convirtió en campeón en el mes de septiembre tras despojar del cinto al Emperador Azteca.

En su primera defensa exitosa derrotó en un duelo de técnicos a el Magnífico.







