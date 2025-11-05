Rey Astral logra primera defensa de su título

Una verdadera prueba de fuego enfrentó Rey Astral en su primera defensa obligatoria por el Campeonato Crucero de Tamaulipas, ya que la empresa Panther Promotions le puso enfrente a otro luchador técnico de primer nivel como El Magnífico.

Los aficionados disfrutaron de una gran batalla, llena de lances y movimientos espectaculares sobre las cuerdas. Por eso corearon en varias ocasiones el grito "¡Esto es lucha!", con el cual aprobaron lo que ambos gladiadores estaban ofreciendo arriba y abajo del cuadrilátero.

La victoria estaba para cualquiera. El Magnífico preparaba en todo lo alto una desnucadora, pero Astral lo sorprendió con una huracarana para ganar la lucha.

De esta forma el Poeta del Aire mantuvo el cinturón que le arrebató al Emperador Azteca hace menos de un mes.







