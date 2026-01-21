Deportes

A pesar de las marrullerías, Kid, Rey Astral y Zarzy Tiger, logran imponerse a la tercia ruda de Pierroth Jr, Bocazas I y Enigma Extremo con una estrategia inteligente
  • Por: Alberto Gamboa
  • 21 / Enero / 2026 -
Laredo Kid dio otra gran lucha

El tamaulipeco Laredo Kid aplicando una de sus llaves sobre Pierroth Jr.

Laredo Kid consiguió otra victoria en Reynosa, ahora junto al talento local representado por Rey Astral y Zarzy Tiger, en una lucha espectacular donde se impusieron a la tercia ruda de Pierroth Jr, Bocazas I y Enigma Extremo. 

El Águila del Río Bravo, orgullo tamaulipeco, sacó su mejor repertorio de llaves, lances y candados para corresponder al cariño de la afición fronteriza. 

Pero enfrente tenían rivales con mucho colmillo así que tuvieron que sacar toda su inteligencia para imponerse a las marrullerías del siempre peligroso Pierroth. 

Los técnicos fueron despojados de sus máscaras, lo cual ameritaba la descalificación inmediata, pero el réferi ni cuenta se dio, así que Laredo Kid y Rey Astral esperaron el momento exacto para cazar a sus presas y a pesar de tener los rostros descubiertos, pusieron espaldas planas a los rufianes para llevarse el triunfo. 

Laredo Kid se mantiene en gran nivel y es una de las figuras de la empresa Triple AAA, así como parte del talento mexicano de la WWE.

