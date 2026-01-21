Laredo Kid dio otra gran lucha

Laredo Kid consiguió otra victoria en Reynosa, ahora junto al talento local representado por Rey Astral y Zarzy Tiger, en una lucha espectacular donde se impusieron a la tercia ruda de Pierroth Jr, Bocazas I y Enigma Extremo.

El Águila del Río Bravo, orgullo tamaulipeco, sacó su mejor repertorio de llaves, lances y candados para corresponder al cariño de la afición fronteriza.

Pero enfrente tenían rivales con mucho colmillo así que tuvieron que sacar toda su inteligencia para imponerse a las marrullerías del siempre peligroso Pierroth.

Los técnicos fueron despojados de sus máscaras, lo cual ameritaba la descalificación inmediata, pero el réferi ni cuenta se dio, así que Laredo Kid y Rey Astral esperaron el momento exacto para cazar a sus presas y a pesar de tener los rostros descubiertos, pusieron espaldas planas a los rufianes para llevarse el triunfo.

Laredo Kid se mantiene en gran nivel y es una de las figuras de la empresa Triple AAA, así como parte del talento mexicano de la WWE.