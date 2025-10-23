Reynosa Vs Ciudad de México

Rey Astral y Pitágoras Jr. defenderán el honor de la lucha libre de Reynosa en la Coliseo contra la pareja de la Ciudad de México, representada por el Hijo de Blue Panther y Villano III Jr.

El reto luce bastante interesante ya que son dos herederos de grandes figuras del pancracio. Es otra gran oportunidad para el talento de casa que ya han demostrado que están a la par de las figuras independientes o de cualquier empresa a nivel nacional.

Esta batalla marcará el regreso de Pitágoras Jr. a quien los aficionados ya echaban de menos en las luchas estelares. En la lucha semifinal, el Niño Torta se presentará por primera vez sin máscara junto a Enigma Extremo y Sangre Nueva contra los Máscaras Rojas I, II y III.



