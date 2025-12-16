¡Hay nuevo campeón!

Como un truco de magia, sin que el réferi se diera cuenta, Súper Boy Jr. se arrancó su máscara y la apareció en las manos de su rival, Rey Astral, provocando su descalificación. Así, polémicamente, se convirtió en el nuevo Campeón Crucero de Tamaulipas.

Ganar es ganar y no importan las formas, al menos para el bando rudo. El "Junior de Acero" sacó el colmillo largo y retorcido para despojar del cinturón al "Poeta del Aire", que venía enrachado y que llegaba a esta batalla como favorito pues es el luchador técnico del momento.

Antes del sorpresivo desenlace, ambos personajes se brindaron en el cuadrilátero y se dedicaron a luchar, tal y como el público conocedor lo pedía.

En esta batalla se olvidaron de la sangre, también de romperse las capuchas y sacaron sus mejores repertorios de vuelos y llaves.

La porra técnica reprobó la decisión, pero la Esquina Ruda celebró en grande.

El resultado se hizo oficial en cuanto Julio Blanco, comisionado de lucha libre, le colocó el cinto al nuevo rey.



