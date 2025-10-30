Cumplen reto en la alberca

Por quinto año consecutivo el Centro Deportivo Aquagym cumplió con su tradicional reto de 24 horas nadando o moviéndose en la alberca.

Los 103 nadadores que participaron, haciendo relevos cada 30 minutos, lograron un total de 146,800 kilómetros recorridos, una buena cifra, aunque lejos de superar los 199,750 kilómetros del año 2022.

Aquí todos se llevaron su medalla y su reconocimiento, pues fue se trató de un evento de convivencia donde el objetivo fue recaudar fondos para los damnificados de Veracruz.

Pero hubo quienes sí le pusieron muchas ganas a la nadada, tal es el caso de la atleta Valeria Barrón, quien completó la mayor distancia con 2,600 metros, y se quedó muy cerca de romper el récord de Eduardo Vázquez (2,600 metros) establecido en el 2023.

Israel de los Reyes, organizador del evento, agradeció a todos los deportistas y público en general que pusieron su granito de arena y señaló que el próximo año romperán el récord tanto de participantes como de kilómetros recorridos.



