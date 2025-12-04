Inicia campeonato de la TDM

El balón comenzó a rodar en el campeonato de la Liga Tercera División Mexicana y la mayor parte de los equipos de Reynosa no tuvieron buenos resultados.

¿Cómo les fue a los equipos de Reynosa en la Liga Tercera División?

Los primeros en entrar en acción y no demostraron su mejor actuación fueron los Cachorros FC que en su primera visita del torneo fueron goleados 0-5 por los Lobos de Río Bravo y de pasada se colocan en el sótano de la Zona Golfo.

En esta misma conferencia ADP debutó en casa con triunfo al doblegar por la mínima diferencia de 1-0 a su similar Atlético San Pancho.

Detalles del triunfo de ADP sobre Atlético San Pancho

Dentro de otros resultados los Rayados Reynosa fueron altamente castigados por los Halcones de Miguel Alemán al caer por holgado marcador de 2-6, mientras las fuerzas básicas de Club Calor dieron buena pelea, pero terminaron por caer 2-3, encuentros correspondientes a la Zona Frontera.