El More clasifica a la final tras la victoria sobre los Vikingos

En un abrir y cerrar de ojos el plantel El More se adjudicó la serie al son de 2-0 sobre los Vikingos por pizarras de 15-4 y 25-7 para de esta manera clasificarse a la final de la categoría D3 de la Liga Veteranos de Softbol.

Durante el primer duelo los jugadores de El More desaparecieron cada uno de los lanzamientos de Juan Del Ángel, esto producto a los dos cuadrangulares que salieron de los bates de Jesús Avalos, mientras Magdiel García se fue de 2-2 para ayudar en el trabajo monticular de Teodoro Herrera.

En lo que corresponde en el segundo enfrentamiento los taqueros mantuvieron la motivación por las nubes y lo demostraron cada vez que se plantaron en la caja de bateo para finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

Rogelio Lugo no se fue en blanco al detonar par de jonrones en cuatro turnos legales, Luis Castillo se fue de 3-3 con un bambinazo, Gael Lara y Jesús Avalos sacaron la pelota del diamante en una ocasiones y Daniel Tinoco finalizó su actuación de 4-3.