Conquistan Nietas de Don Chano el Torneo Nocturno

Las Nietas de Don Chano volvieron a demostrar su fortaleza en el diamante al imponerse en el juego definitivo del Torneo Nocturno de la Liga de Softbol Puerta Grande, superando a Ahijadas de Anselma 18-14 para quedarse con el campeonato de postemporada.

¿Cómo se desarrolló la final del torneo de softbol?

Las ahora campeonas tuvieron un inicio explosivo, aprovechando la primera entrada para fabricar rally de cinco anotaciones que marcó el rumbo del encuentro. Aunque el conjunto de Anselma respondió con la misma dosis en el segundo episodio, las campeonas Nietas de Don Chano confirmaron su gran temporada al sumar también el título del torneo regular, cerrando una participación redonda y reafirmando su condición de equipo protagonista en la liga.

Detalles del juego decisivo entre campeonas y subcampeonas

En el bateo sobresalieron por las campeonas Sonia Amaro con una jornada de 5-3, Ximena González también de 5-3 y Nadia Padilla con un productivo 5-4. Por Ahijadas de Anselma destacó la gran actuación de Fátima Arratia, quien terminó perfecta de 5-5.

Impacto de la victoria en el equipo de Las Nietas de Don Chano

Esta victoria no solo les otorga el título del torneo nocturno, sino que también solidifica su posición como uno de los equipos más fuertes de la liga, dejando una huella significativa en la comunidad de softbol.