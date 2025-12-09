Emocionantes finales

Durante la quinta edición de El Cielo Bowl, los equipos de Reynosa no lograron llegar a las finales de las respectivas categorías. Las faldas de la Sierra Madre Oriental fueron invadidas por más de 600 jugadores y 30 equipos de tochito bandera para participar en las divisiones de femenil, varonil y mixto.

¿Cuáles fueron los resultados de las finales del El Cielo Bowl?

En la emocionante final femenil, Golden y Master Vic impuso condiciones ante Bengals de Victoria con un marcador de 27-6. Alejandra Lazo fue la figura del partido, anotando dos touchdowns en la recta final, lo que le valió el reconocimiento como jugadora más valiosa.

En la categoría Silver, ICE Team logró coronarse al vencer en la final a Jaguares Matamoros por 13-0.

Detalles sobre los campeones del El Cielo Bowl 2023

En lo que corresponde en la rama varonil, Tony y sus amigos cerraron el torneo de manera invicta tras imponerse 20-13 a Osos de Matamoros en un duelo vibrante. Dilan Infante fue la pieza clave del equipo.

En la categoría Mixta, Corre Vic se llevó la victoria al derrotar 21-14 a Panteras de Matamoros. Héctor Ortiz fue el protagonista del encuentro, anotando en cuatro ocasiones y llevándose el reconocimiento como MVP Total Play del juego.

Impacto del El Cielo Bowl en la comunidad de Reynosa

Este evento no solo destacó el talento de los jugadores, sino que también fomentó la convivencia y el deporte en la región, consolidando a Reynosa como un punto importante en el ámbito del tochito bandera.