La lluvia obliga a reprogamar partidos

Ante la fuerte lluvia que se desato en las primeras horas del domingo provoco que la actividad deportiva se viera interrumpida al no estar las condiciones adecuadas de las canchas. Las disciplinas que se vieron completamente afectadas fueron el futbol, beisbol y softbol, tanto infantil y juvenil, al estar los terrenos de juego con gran acumulación de agua por lo que los distintos organismos se vieron en la necesidad de reprogramar los partidos para el siguiente fin de semana.

Durante la tarde dominical las condiciones climatológicas mejoraron por lo que algunas canchas se les acumulo lodo, siendo otra razón por la que no se pudo desarrollar los partidos que estaban anteriormente programados. En lo que corresponde en la presente semana el pronóstico del tiempo va estar favorable para que se desarrolle la actividad deportiva.