Paratletas reynosenses participarán en el Selectivo Nacional de Tenis de Mesa

Los paratletas reynosenses ya se encuentran en Zinacantepec, Estado de México, listos para competir en el Selectivo Nacional de Tenis de Mesa, donde además de representar con mucho orgullo a Tamaulipas, buscarán un lugar dentro de la Selección Mexicana que competirá en los Juegos Parapanamericanos Junior 2025 en Chile.

Desde hace varios años Reynosa ha obtenido muy buenos resultados en el deporte adaptado donde los entrenadores han hecho un gran trabajo de la mano del Instituto Municipal del Deporte.