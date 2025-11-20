Sorprenden Sultanas al Deportivo Génesis

Sorprenden Sultanas al Deportivo GénesisLas Sultanas fabrican un ataque de nueve carreras en la séptima entrada.
Cuando todo apuntaba que las Sultanas quedan completamente eliminadas al estar abajo en la séptima entrada 1-4, inesperadamente dieron la sorpresa al fabricar un largo ataque de nueve carreras para doblegar al Deportivo Génesis y ganarse el derecho de estar presente en la final del Torneo Femenil de la Liga Federal Independiente de Softbol.
¿Qué ocurrió?
Las Sultanas estaban contra la pared al estar a tres outs y, en un abrir y cerrar de ojos, le cazaron todos los lanzamientos a Ximena González para recetarle el revés y conseguir la remontada que las llevó a estar en la serie de campeonato en la que se van a enfrentar a las Bichotas.
¿Quiénes destacaron en el partido?
Las bateadoras que se hicieron notar en el momento oportuno fueron Nicole De León al conectar un jonrón, Norma Ibarra de 4-2 y Anaid Castillo de 3-2, mientras la serpentinera que terminó por salir bien librada del diamante fue Rosario Pinales.