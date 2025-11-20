Sorprenden Sultanas al Deportivo Génesis

Cuando todo apuntaba que las Sultanas quedan completamente eliminadas al estar abajo en la séptima entrada 1-4, inesperadamente dieron la sorpresa al fabricar un largo ataque de nueve carreras para doblegar al Deportivo Génesis y ganarse el derecho de estar presente en la final del Torneo Femenil de la Liga Federal Independiente de Softbol.

¿Qué ocurrió?

Las Sultanas estaban contra la pared al estar a tres outs y, en un abrir y cerrar de ojos, le cazaron todos los lanzamientos a Ximena González para recetarle el revés y conseguir la remontada que las llevó a estar en la serie de campeonato en la que se van a enfrentar a las Bichotas.

¿Quiénes destacaron en el partido?

Las bateadoras que se hicieron notar en el momento oportuno fueron Nicole De León al conectar un jonrón, Norma Ibarra de 4-2 y Anaid Castillo de 3-2, mientras la serpentinera que terminó por salir bien librada del diamante fue Rosario Pinales.