Coyotes remonta y gana

Impresionante fue el cierre de los Coyotes que en la última entrada estaban abajo 1-4 y consiguieron tremenda remontada con rally de cuatro carreras para dejar tendidos sobre el terreno a los Aferrados por pizarra de 5-4 y alzarse con el tricampeonato del Torneo de Beisbol Estudiantil LIREB-UAMRA.

La novena juvenil de los Coyotes festejó en grande en el diamante universitario al conseguir la hazaña para continuar dominando absolutamente el organismo estudiantil, tras ahora presumir tres títulos en forma consecutiva.

Todo apuntaba que los Aferrados se aferraban al gallardete al tener cómoda delantera, pero inesperadamente los Coyotes prendieron la mecha en la séptima entrada al momento que Gael Falcón pegó doblete productor de dos carreras que fueron en los tachones de Pablo y Patricio García para acercarse por la mínima distancia, mientras

Lenin Morales fue el encargado de igualar las acciones con batazo oportuno para llevarse por delante al lanzador Gael, después Armando Luna se convirtió en el héroe de la final al dar remolcar la rayita del campeonato.

Gael no solamente fue factor en el ataque, también fue determinante al estar sobre la placa de lanzamientos en la que se apuntó el triunfo, que fue respaldado por el oportuno relevo de Arit López.