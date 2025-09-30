Jandra Ruiz, de regreso a las canchas

Tras casi un mes de no tener actividad producto a una lesión la reynosense Jandra Ruiz regresó mejor que nunca a las canchas y lo hizo de gran manera para aportar su seguridad en zona defensiva en el triunfo de las Tuzas del Pachuca Sub19 por marcador de 4-3 sobre Necaxa.

La temporada regular de fuerzas básicas femenil esta en plena recta final por lo que cada partido se ha comenzado en transformar de suma importancia por lo que toma mayor realce el regreso de Jandra a la zaga defensiva.

La fronteriza estuvo alejada de las canchas por más de tres semanas producto a un desgarre muscular del tibial producto al a la intensa actividad que tuvo en meses anteriores con la Selección Mexicana Sub15.

Durante el primer tiempo la playera 46 se sintió en óptimas condiciones, pero el director técnico Ángel Olsin no quiso arriesgarla así que tomó la decisión de sustituirla para el complemento.

Jandra ha pertenecido al club por espacio de tres años convirtiéndose en una de las jugadoras con importante proyección, pero en estos momentos se encuentra en su largo proceso en las fuerzas básicas.