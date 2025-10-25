Continúa abierta convocatoria del Premio Estatal del Deporte

Atletas y entrenadores de Reynosa y de todo Tamaulipas aún pueden registrarse para participar en el Premio Estatal del Deporte 2025.

El Instituto del Deporte de Tamaulipas, a través de su director Manuel Virués Lozano, informó que la recepción de documentos (entrega física) se cerrará el 29 de octubre, en las oficinas del INDE (en Ciudad Victoria).

Durante la rueda de prensa, se anunció que este reconocimiento formará parte del Premio "Tu Talento Triunfa en Tamaulipas", en conjunto con el Premio a la Juventud de Tamaulipas, evento que se llevará a cabo en Ciudad Victoria durante el mes de diciembre.

Como cada año, en el evento se reconocerá a la o el Mejor Deportista, Mejor Entrenador y a quienes hayan fomentado, protegido o impulsado la práctica deportiva.

También a las categorías de Deportista Juvenil, Infantil, Adaptado, No Federado y Veterano, además de elegir, de acuerdo con su trayectoria y logros, a la persona que este año ingresará al Salón al Mérito Deportivo, sumando su nombre al de las leyendas del deporte tamaulipeco.

Los detalles de la convocatoria están publicados en las redes sociales del Instituto del Deporte de Tamaulipas.

En cuanto al Premio Estatal de Periodismo Deportivo, se reconocerán los mejores trabajos en las categorías de crónica, reportaje, entrevista, video reportaje y fotografía, considerando los materiales realizados entre el 11 de octubre de 2024 y el 11 de octubre de 2025.