¡Ganó a la mala!

Con un grosero faul y la complicidad del réferi "Chocolate", Súper Boy Jr venció a Rey Astral en la lucha mano a mano que fue la más aplaudida por los aficionados.

¿Cómo ocurrió la victoria de Súper Boy Jr?

Si no se podía por las buenas, tenía que ser por las malas, ya que el Junior de Acero estaba siendo superado por Astral. El "Poeta del Aire" tenía la batalla ganada. Con una vistosa plancha neutralizó a su rival, luego "Carlitos" comenzó el conteo de los tres segundos pero fue interrumpido por el "Chocolate", quien le propinó un sillazo.

La confusión fue aprovechada por Súper Boy Jr, quien dio el golpe prohibido para ganar como todo buen rudo. Antes de eso, ambos gladiadores descargaron todo odio, se rompieron las máscaras y terminaron con los rostros ensangrentados.

Detalles de la lucha entre Súper Boy Jr y Rey Astral

La rivalidad está más fuerte que nunca y aunque Rey Astral lanzó un reto para apostar las máscaras, todo indica que primero se ordenará una lucha por el Campeonato Crucero que tiene en su poder Astral.