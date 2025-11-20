Honor a quien honor merece

Veintidós años de carrera se dicen fácil. Ha sido toda una vida arriba del cuadrilátero para el Único Jr., quien se ha esforzado para mantenerse vigente en el gusto de los aficionados tanto rudos como técnicos.

¿Qué ocurrió?

Atinadamente, la empresa Panther Promotion decidió entregarle un merecido reconocimiento por su trayectoria, ante un marco espectacular en el evento "Panthermanía IX".

"Me siento profundamente satisfecho con lo que he logrado. Desde que mi padre ya no está, he tenido que aprender a caminar con mi propia fuerza, y en ese proceso he conseguido metas que jamás imaginé. Cada logro se ha convertido en un recordatorio de que su ausencia no me detuvo, al contrario, me impulsó a demostrarme de qué soy capaz. Hoy veo con orgullo que he construido un camino propio, estoy cumpliendo lo que siempre me propuse, no vivir bajo la sombra de nadie, sino honrar su memoria siendo un digno descendiente", expresó el rudo, quién vivió una tarde redonda pues pudo lucirse en el ring junto a los Psycho Circus.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ha sido un año de altibajos y de muchas emociones, pues hace unos meses perdió su máscara, pero eso lejos de apagar su carrera, lo catapultó. El Único Jr. no sabe con exactitud cuántos años más luchará, pero asegura que le queda mucha cuerda. "Mi plan es seguir dando lo mejor de mí hasta que el cuerpo aguante. Siempre he sido muy crítico con mi propio trabajo, así crecí, así me formé y así aprendí a exigirme cada día un poco más. Esa disciplina es la que me ha llevado a avanzar y a mantenerme firme en cada reto", finalizó.