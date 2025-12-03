Contundente victoria de los Rebeldes en Torneo Sabatino

Los peloteros de los Rebeldes terminaron en grande el año al coronarse campeones de la temporada regular del Torneo Sabatino de la Liga Burocrática de Softbol.

¿Cómo lograron los Rebeldes su victoria en el torneo?

De manera matemática, los Rebeldes levantaron la corona al superar 28-7 a su similar de Margo, en el campo Pedro Guajardo, y así estampar una estrella en su uniforme.

La ofensiva rebelde fue efectiva al contactar todos los lanzamientos de Óscar González, quien cargó con la derrota, para fabricar ataques de cinco y seis carreras. Carlos Núñez conectó un cuadrangular en sus cinco turnos, terminando con cinco imparables; Samuel Hernández se fue de 3-3 y Juan Alarcón fue un factor determinante con cuatro imparables.

Detalles de la actuación de los Rebeldes en la final

Ante la buena respuesta de los bates, el trabajo del lanzador Manuel Ortiz fue notable y sin problemas para llevarse el triunfo.