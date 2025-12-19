Real Maletas se mantienen en el liderato

Los jugadores de Real Maletas se mantienen con paso sólido y perfecto dentro de la categoría Dominical Vespertina, tras adueñarse completamente del liderato en la Liga R-Siete Ladrillera.

El conjunto de Real Maletas está en lo más alto al presumir números de envidia de 11 ganados, dos empates y no han conocido la cara de la derrota en 13 partidos para conseguir 35 puntos, además cuentan con impresionante ataque de 108 goles, mientras su defensiva no se queda atrás al permitir 32 tantos.

Pese que la distancia es poca los Libres y Locos se mantienen en la pelea al estar en el segundo sitio con 28 unidades, sosteniendo una entretenida disputa con su similar del Deportivo Hernández.

Otros de las escuadras que no ceden terreno son Ondeados y Díaz que están empatados con 25 de los buenos y están en la disputa para clasificarse a la liguilla.



