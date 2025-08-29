Dirige a Rayos Sub 21

Con muy buenos números arrancó el reynosense Edgar Hernández un nuevo reto como director técnico, ahora con la categoría Sub 21 del Necaxa en la Liga Mx.

El ex guardameta de los Rayos poco a poco está forjando su trayectoria en los banquillos, donde ha sido fiel a la institución de Aguascalientes.

En su joven recorrido como "profe" ha dirigido también a las categorías Sub 12, Sub 14 y Tercera División, sin olvidar las intervenciones que ha tenido como auxiliar en el plantel de Primera División.

Desde su retiro oficial de las canchas, en el año 2022, Edgar dejó ver que el fútbol seguiría estando en su vida, tanto en lo sentimental como en lo laboral, ya que de inmediato se puso a trabajar con las fuerzas básicas.

Se nota que el "Cóndor" está disfrutando esta nueva faceta, pues sus Rayos Sub 21 marchan en el tercer lugar de la tabla general del Torneo Apertura 2025-2026 con 9 puntos, producto de 2 triunfos, 3 empates y 1 sola derrota.

En su más reciente partido empataron 0-0 ante los Rayados y el próximo domingo estarán visitando a los Xolos de Tijuana en la jornada 7.



